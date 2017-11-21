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10:10 (мск), источник: ЕАН

Свердловчан предупреждают о новом виде «пенсионного» мошенничества

На Среднем Урале выявили новый вид мошенничества. Свердловское отделение Пенсионного фонда РФ призывает жителей региона не терять бдительность.

В Интернете появились сайты, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

Гражданин вводит эти данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это около 100 тыс. рублей. Потом гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила.

В связи с этим свердловчан призывают игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

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