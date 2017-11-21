Свердловчан предупреждают о новом виде «пенсионного» мошенничества

Гражданин вводит эти данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это около 100 тыс. рублей. Потом гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила.