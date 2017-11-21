В Перми Mazda столкнулась с автобусом
ДТП случилось 20 ноября между недалеко от ДКЖ. Информации о пострадавших нет.
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ДТП случилось 20 ноября между недалеко от ДКЖ. Информации о пострадавших нет.
По сообщениям очевидцев, авария произошла в половине пятого вечера.
Mazda CX-5 столкнулась с пассажирским автобусом № 14 между остановками ДКЖ и Папанинцев.
Повреждения кузова получила дорогая иномарка. О состоянии здоровья водителя неизвестно.