Омский Следком начал проверку садика, где девочке придавили палец дверью
Правоохранители пока не видят нарушений в действиях воспитателей, как и родители пострадавшей девочки.
Правоохранители пока не видят нарушений в действиях воспитателей, как и родители пострадавшей девочки.
Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области организовали проверку
Инцидент произошел вчера, когда младшая группа вернулась с утренней прогулки и дети снимали верхнюю одежду. Одна из трехлетних девочек схватилась рукой за косяк, когда
Следственный комитет по Омской области:
— В ходе проверки будут установлены все причины случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, как стало известно, на поведение
Тем не менее директор департамента образования Екатерина Спехова заявила, что ребенка не будут исключать из детского сада. Чиновница назвала случившееся несчастным случаем и считает воспитателей невиновными. Кроме того, к воспитателям нет претензий и у родителей пострадавшей девочки, и у правоохранителей, которые успели уже побывать в детском саду.