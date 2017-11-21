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10:16 (мск), источник: Om1.ru

Омский Следком начал проверку садика, где девочке придавили палец дверью

Правоохранители пока не видят нарушений в действиях воспитателей, как и родители пострадавшей девочки.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области организовали проверку из-за несчастного случая в детском саду на Левобережье.

Инцидент произошел вчера, когда младшая группа вернулась с утренней прогулки и дети снимали верхнюю одежду. Одна из трехлетних девочек схватилась рукой за косяк, когда мальчишка-одногруппник хлопнул дверью, отчего раздробил малышке часть пальца. Хирурги больницы, куда доставили ребенка, были вынуждены удалить раздробленную фалангу третьего пальца. Медики сообщили о случившемся в Следственный комитет.

Следственный комитет по Омской области:

 — В ходе проверки будут установлены все причины случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, как стало известно, на поведение мальчика-хулигана постоянно жаловались родители, дети и воспитатели.

Тем не менее директор департамента образования Екатерина Спехова заявила, что ребенка не будут исключать из детского сада. Чиновница назвала случившееся несчастным случаем и считает воспитателей невиновными. Кроме того, к воспитателям нет претензий и у родителей пострадавшей девочки, и у правоохранителей, которые успели уже побывать в детском саду.

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