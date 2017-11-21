Омский Следком начал проверку садика, где девочке придавили палец дверью

Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области организовали проверку из-за несчастного случая в детском саду на Левобережье.

Инцидент произошел вчера, когда младшая группа вернулась с утренней прогулки и дети снимали верхнюю одежду. Одна из трехлетних девочек схватилась рукой за косяк, когда мальчишка-одногруппник хлопнул дверью, отчего раздробил малышке часть пальца. Хирурги больницы, куда доставили ребенка, были вынуждены удалить раздробленную фалангу третьего пальца. Медики сообщили о случившемся в Следственный комитет.

Следственный комитет по Омской области:

— В ходе проверки будут установлены все причины случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, как стало известно, на поведение мальчика-хулигана постоянно жаловались родители, дети и воспитатели.