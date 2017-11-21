«Гринпис» попросит проверить информацию о радиационной аварии на Урале

Источник: РИА "Новости"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU — «Гринпис России» планирует обратиться в прокуратуру с просьбой проверить радиационную ситуацию на Южном Урале в связи с появившимися сообщениями о выбросе рутения-106.

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«“Гринпис России” направит письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям», — сообщает пресс-служба «Гринписа России».

При этом «Гринпис» ссылается на данные Росгидромета. «Наибольшие концентрации рутения-106, выброс которого был зафиксирован в конце сентября, были обнаружены Росгидрометом на Южном Урале вблизи комбината “Маяк” (предприятия, где ведётся переработка отработавшего ядерного топлива), принадлежащего “Росатому”», — говорится в сообщении.

Росгидромет, по данным «Гринписа», также признал, что в конце сентября — начале октября имелись условия для переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с Южного Урала к Средиземноморью и на север Европы.

При этом Росгидромет охарактеризовал «содержание Ru-106 в пробах в сентябре-октябре 2017 года как «экстремально высокое загрязнение» и «высокое загрязнение», приведя данные в таблице в виде суммарной бета-активности.

По данным МАГАТЭ, в конце сентября — начале октября рутений-106 нашли в атмосфере в ряде стран Европы. Немецкое ведомство по радиационной защите полагает, что с высокой вероятностью источник выброса находился на Южном Урале. С этим согласны и французские специалисты.

«Госкорпорация “Росатом” назвала эти утверждения несостоятельными. Она заявила, что, по данным Росгидромета, в пробах аэрозолей с 25 сентября по 7 октября на территории России рутений-106 не обнаружен нигде, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге», — отмечается в сообщении.

Рутений-106 — техногенный радионуклид, в нормальных условиях в окружающей среде отсутствует, даже небольшие его концентрации говорят об аварийном выбросе.

«Вблизи места аварии люди могут быть облучены сильнее. По предположению французского института IRSN, могло быть выброшено от 100 до 300 терабеккерель активности. Для сравнения, разрешенный годовой выброс комбината “Маяк” рутения-106 в сумме с его дочерним изотопом родием-106 — в 10 тысяч раз меньше, чем 300 терабеккерель. В случае такой аварии, по оценкам IRSN, нужно защитить людей в радиусе нескольких километров от места выброса», — говорится в сообщении.