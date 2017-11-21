В Омске украли у безработного 35 тысяч долларов США

В городе продолжается серия подозрительных краж у офисов строительных компаний. Как стало известно порталу Om1.ru, вчера в пятом часу вечера у одного из офисных центров на улице Лермонтова было похищено из автомобиля 35 тысяч долларов США. По текущему курсу сумма ущерба составила больше 2-х миллионов рублей.

Наличные деньги лежали в салоне внедорожника Nissan X-Trail, оставленного без присмотра буквально на час. Известно, что автомобиль принадлежит 52-летнему жителю Омска, который заявил представителям правоохранительных органов, что он безработный. Но, по неофициальной информации, не подтвержденной пока никакими источниками, пострадавший может иметь отношение к строительному бизнесу и контролировать фирму, занимающуюся строительством недвижимости и ремонтом.

С места преступления были изъяты орудия взлома автомобиля, следы обуви и даже ДНК преступника. Что делал пострадавший в центральной части города и офис какой именно компании посещал — неизвестно, но по данным открытых источнико, в по указанному безработным адресу находится множетсво компаний. Так, в справочнике 2gis.ru фигурируют ремонтно-монтажная фирма «СибСтройСервис», проектная фирма «СтройПроект» и даже Всероссийский НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных.