В Омске украли у безработного 35 тысяч долларов США
Деньги находились в салоне внедорожника Nissan.
Деньги находились в салоне внедорожника Nissan.
В городе продолжается серия подозрительных краж у офисов строительных компаний. Как стало известно порталу Om1.ru, вчера в пятом часу вечера у одного из офисных центров на улице Лермонтова было похищено из автомобиля 35 тысяч долларов США. По текущему курсу сумма ущерба составила больше 2-х миллионов рублей.
Наличные деньги лежали в салоне внедорожника Nissan
С места преступления были изъяты орудия взлома автомобиля, следы обуви и даже ДНК преступника. Что делал пострадавший в центральной части города и офис какой именно компании посещал — неизвестно, но по данным открытых источнико, в по указанному безработным адресу находится множетсво компаний. Так, в справочнике 2gis.ru фигурируют
Отметим, что это не первый случай в Омске, когда пропадают крупные суммы денег из автомобилей граждан, имеющих то или иное отношение к строительному бизнесу. По информации источника, близкого к правоохранительным структурам, не исключено, что