В Татарстане задержали экс-главу исполкома Набережных Челнов

Предварительно, задержание связано с расследованием дела о земле под жилым комплексом Sunrise City. По версии следствия, в мае 2013 года группа лиц совершила хищение двух земельных участков площадью 40 тыс. кв. м и 5568 кв. м в Набережных Челнах. Для этого они вступили в сговор с неустановленными чиновниками исполкома города и незаконно, без проведения торгов, перезаключили договор аренды земельных участков по цене 196 тыс. рублей в год.