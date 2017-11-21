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10:34 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане задержали экс-главу исполкома Набережных Челнов

Сотрудниками МВД и Следственного комитета был задержан экс-глава исполкома Набережных Челнов Фархад Латыпов, об этом сообщает Chelny-biz.ru.

Предварительно, задержание связано с расследованием дела о земле под жилым комплексом Sunrise City. По версии следствия, в мае 2013 года группа лиц совершила хищение двух земельных участков площадью 40 тыс. кв. м и 5568 кв. м в Набережных Челнах. Для этого они вступили в сговор с неустановленными чиновниками исполкома города и незаконно, без проведения торгов, перезаключили договор аренды земельных участков по цене 196 тыс. рублей в год.

В дальнейшем неустановленные лица переуступили право аренды на участки турецкой компании ООО «Санрайс Капитал» за 136,5 млн рублей.

Ранее по этому делу был задержан юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий). Расследование продолжается.

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