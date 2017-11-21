В Богучарском районе на трассе М4 «Дон» столкнулись грузовик Iveco и Chevrolet
Водитель иномарки находится в реанимации.
Водитель иномарки находится в реанимации.
Легковой автомобиль Chevrolet Lacetti и грузовик Iveco столкнулись в Богучарском районе в 19:36 понедельника, 20 ноября. В ДТП пострадал 38-летний водитель легковушки. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой
Авария произошла на 747 км трассы М4 «Дон». Пострадавшего доставили в реанимационное отделение районной больницы. На месте аварии работало отделение ПСЧ-33 в составе четырех человек и одной единицы техники.
Полицейские выясняют обстоятельства аварии.