В Богучарском районе на трассе М4 «Дон» столкнулись грузовик Iveco и Chevrolet

Легковой автомобиль Chevrolet Lacetti и грузовик Iveco столкнулись в Богучарском районе в 19:36 понедельника, 20 ноября. В ДТП пострадал 38-летний водитель легковушки. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе во вторник, 21 ноября.