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10:18 (мск), источник: БЕЛТА

Группа похитителей реквизитов банковских карт задержана в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители пересекли преступную деятельность группы кардеров, которые похищали реквизиты чужих банковских карт и расплачивались таким образом в различных торговых и сервисных точках. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

В управление «К» ГУВД Минска поступило сообщение от одного из банков о снятии на территории Минска денег с использованием платежных карт зарубежных банков, без ведома их владельцев.

«Оперативники установили, в каких сервисных и торговых точках производились оплаты поддельными карточками. После были найдены причастные, — рассказали в ГУВД. — Сначала были задержаны двое молодых людей — 26 и 24 лет, а после и основной 34-летний фигурант. Сотрудники управления “К” выяснили, что он изначально вовлек в этот “бизнес” своего родственника, который в свою очередь еще одного знакомого».

Дома у них было обнаружено и изъято около 300 пластиковых заготовок — «белый пластик». Также изъято устройство для считывания и записи информации на магнитную полосу пластиковых карт, накладки на клавиатуры банкоматов, скиммеры, а также более 50 иностранных банковских карт. При помощи поддельных карт злоумышленники расплачивались в магазинах и в целом обеспечивали себя деньгами.

Первомайским РОСК Минска по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники). 34-летний обвиняемый заключен под стражу. Также ему инкриминировано хранение наркотических средств и психотропных веществ, обнаруженных по месту жительства.

Сотрудники органов внутренних дел и следователи продолжают работу для установления иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.

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