В Екатеринбурге КамАЗ повредил газопровод

ДТП случилось накануне, 20 ноября, около частного дома по улице Набережной. Как пояснил водитель КамАЗа, газопровод он повредил, когда заезжал во двор дома для загрузки металлолома.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбурггаза, для проведения работ по восстановлению газопровода потребовалось отключение от газоснабжения 74 частных жилых домов в Орджоникидзевском районе.

Специалисты компании провели работы в максимально сжатые сроки, и подача газа была оперативно возобновлена практически во все дома. В 14 частных домовладений газовики попасть не смогли — не было доступа, связаться с хозяевами по имеющимся номерам телефонов не удалось.

По данным на утро 21 ноября, без газа остаются 4 дома, их владельцы пока не вышли на связь с газовиками. В компании призывают абонентов оставлять актуальные контактные данные при обращении в АО «Екатеринбурггаз» и при плановом техобслуживании газового оборудования.

Чем быстрее специалисты свяжутся с потребителем газа, тем оперативнее решится тот или иной вопрос, связанный с газоснабжением абонента.