ВАЗ сбил пешехода на трассе «Дон» в Ростовской области
ВАЗ сбил 32-летнего пешехода на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.
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ВАЗ сбил 32-летнего пешехода на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.
Как сообщает don24.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло 20 ноября около 17.30 на 890-м километре федеральной трассы.
Автомобиль ВАЗ-2110 сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.