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11:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

ВАЗ сбил пешехода на трассе «Дон» в Ростовской области

ВАЗ сбил 32-летнего пешехода на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает don24.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло 20 ноября около 17.30 на 890-м километре федеральной трассы.

Автомобиль ВАЗ-2110 сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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