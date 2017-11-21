Горэлектротранс вынужденно выплатил миллион после ДТП

Трагедия произошла в начале 2017 года. Тогда водитель трамвая не пропустил пешехода в Московском районе — под составом погиб человек. Жена погибшего не смогла пережить утрату и тоже скончалась через несколько месяцев. В суд за компенсацией обратилась их дочь. И отсудила у ГУП «Горэлектротранс» 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации.
Но предприятие не спешило выплачивать деньги. Тогда приставы запретили перерегистрировать легковые и грузовые машины, автобусы и иные транспортные средства, стоящие на балансе ГУПа. Также приставы смогли найти счета должника. С одного из них и была списана сумма долга в полном объеме.