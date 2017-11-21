Экс-директора Минского зоопарка и его жену начнут судить за фламинго

Источник: Sputnik.by

Рябов и его жена были задержан осенью 2016 года. По данным следствия, супружеская пара (Рябова также работала в зоопарке), в течение двух лет продавала экзотических птиц и зверей.

«Фигурантам данного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 210 «Хищение», ч.4 ст. 210, ч.2 ст. 17, ч.2 ст. 424 «Злоупотребление властью или служебными полномочиями», ч.2 ст. 17, ч.2 ст. 426 «Превышение власти или служебных полномочий Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила официальный представитель суда Заводского района Татьяна Брысина.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на СК, в 2015 году фирма «АфроЗоо» (Москва) подарила Минскому зоопарку 4 гиеновидных собаки, при этом москвичи поставили условие — приплод вернуть в Москву. После того, как представители «АфроЗоо» обратились в белорусские правоохранительные органы, оперативники начали «отрабатывать» версию о хищении животных из Минского зоопарка.

Весной 2016 года сотрудники милиции обнаружили в Кобринском районе 7 гиеновидных собак. Материалы оперативной проверки были переданы в Следственный комитет, а на их основании за хищение животных возбуждено уголовное дело в отношении Рябова и его жены. Прокурор дал санкцию на применение к задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Им было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе коррупционной направленности.

Как рассказали в СК, в ходе расследования дела супругов Рябовых вскрылись новые факты противоправной деятельности. Из зоопарка с целью последующей продажи были похищены не только гиеновидные собаки, но и другие экзотические животные и птицы — восточносибирская и обыкновенная рыси, кошачий лемур, 23 особи фламинго, из которых несколько погибли, восточный колобус, три боливийские мирикини.