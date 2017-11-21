Витеблянин обстрелял из пневматики детей

Источник: Sputnik.by

Одному из детей пуля попала в грудную клетку, второму — в голову. Родители пострадавших обратились в милицию.

Сотрудники ОВД администрации Железнодорожного района города выяснили, что стрелял гражданин, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Известно, что он злоупотреблял спиртным. Как установили оперативники, мужчина таким образом пытался развлечься. По его словам, дети сами попросили его пострелять.

Однако по итогам проведенной проверки было установлено, что дети просто играли около дома подозреваемого.

По данному факту прокуратура Витебска возбудила в отношении правонарушителя уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК РБ (Хулиганство с применением оружия). Дело для предварительного расследования направлено в Витебский городской отдел следственного комитета.