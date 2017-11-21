Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Выигравшая в РФ в лотерею 506 млн руб рассказала, как их потратит
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Эксперт: РФ и Китай готовятся к непредвиденным обстоятельствам
Теперь делить имущество при разводе будут иначе
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Селена Гомес кардинально сменила имидж ради премии (фото)
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Самые дорогие в мире картины
10:49 (мск), источник: Sputnik.by

Витеблянин обстрелял из пневматики детей

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Двое девятилетних детей пострадали в результате хулиганской выходки жителя Витебска, который обстрелял играющих рядом с его домом мальчишек из пневматического оружия, сообщили в прокуратуре областного центра.

Источник: Sputnik.by

Одному из детей пуля попала в грудную клетку, второму — в голову. Родители пострадавших обратились в милицию.

Сотрудники ОВД администрации Железнодорожного района города выяснили, что стрелял гражданин, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Известно, что он злоупотреблял спиртным. Как установили оперативники, мужчина таким образом пытался развлечься. По его словам, дети сами попросили его пострелять.

Однако по итогам проведенной проверки было установлено, что дети просто играли около дома подозреваемого.

По данному факту прокуратура Витебска возбудила в отношении правонарушителя уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК РБ (Хулиганство с применением оружия). Дело для предварительного расследования направлено в Витебский городской отдел следственного комитета.

Напомним, аналогичный случай произошел в городе в начале октября. 15-летний подросток открыл стрельбу из пневматической винтовки по соседским детям, прятавшимся от дождя во дворе. Одному из ребят хулиган прострелил руку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Колоссальный прорыв: Путин четыре часа общался с Асадом
Украденные 10 лет назад дневники Леннона найдены в Берлине
Сечин вновь пропустит заседание суда по делу Улюкаева
«Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию»
Путин встретился с Асадом
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
Глава штаба: Собчак не уйдет из политики после выборов
Средний возраст политиков в России увеличился на три года
Умерла американская актриса и певица Делла Риз
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
5 фраз, которые лучше не говорить мамам в декрете Если кажется, что общаться с недавно родившей женщиной невыносимо, то это вам не кажется. Ждите: скоро гормоны придут в норму, она привыкнет к роли мамы и сможет адекватно реагировать на простое человеческое любопытство. Вот пять взрывоопасных фраз – будьте с ними поосторожней.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь