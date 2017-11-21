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11:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Женщина погибла при пожаре в пятиэтажном доме в Саянске Иркутской области

Спасатели эвакуировали 13 человек.

Пожарные эвакуировали 13 человек из горящего пятиэтажного дома в Саянске Иркутской области накануне вечером, 20 ноября. В результате происшествия погибла хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание. Еще одного жильца госпитализировали. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Как сообщили позднее соседи и родственники пострадавших, они неоднократно устраивали скандалы, злоупотребляли спиртным и курили в помещении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Запах дыма почувствовали жильцы пятиэтажного панельного дома микрорайона Строителей около 22.30 и вызвали пожарную охрану.

«Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили густой дым в подъезде и очаг возгорания в однокомнатной квартире на третьем этаже. Звеньями газодымозащитой службы с использованием спасательных устройств и трехколенной лестницы спасены пять человек, еще восемь жильцов эвакуированы по лестничному маршу подъезда», — отметили в ведомстве.

Взломав дверь квартиры, в которой произошло возгорание, огнеборцы обнаружили в коридоре двоих жильцов. Женщина признаков жизни не подавала, мужчину пожарным удалось спасти, после реанимационных действий он пришел в себя. Спасатели передали его бригаде врачей скорой медицинской помощи.

В результате пожара в квартире закопчены стены, повреждена мебель.

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