В Златоусте 19-летняя девушка напала на полицейского

Инцидент произошел в августе этого года, когда участковый пытался доставить девушку, состоящую на учете у нарколога, для проведения следственных действий по другому уголовному делу. Когда полицейский предъявил ей соответствующее постановление, она с силой ударила его в голову и пыталась сбежать.