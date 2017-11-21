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10:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Златоусте 19-летняя девушка напала на полицейского

Суд вынес приговор местной жительнице по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Инцидент произошел в августе этого года, когда участковый пытался доставить девушку, состоящую на учете у нарколога, для проведения следственных действий по другому уголовному делу. Когда полицейский предъявил ей соответствующее постановление, она с силой ударила его в голову и пыталась сбежать.

При вынесении приговора суд учел, что обвиняемая не в первый раз распускает руки и уже привлекалась к ответственности за мелкое хулиганство, «сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Теперь драчунья отправится на перевоспитание — проведет 6 месяцев в колонии-поселении.

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