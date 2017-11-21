Водителя, лишенного прав, задержали во время погони в Иркутске
Есть видео полицейского преследования.
Есть видео полицейского преследования.
Водитель, лишенный прав управления, пытался скрыться от сотрудников полиции в Иркутске. Об этом сообщает
Инцидент произошел в ночь на 18 ноября. Внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Хонда», на кузове которого были видны повреждения, которые характерны после ДТП. На законное требование ДПС остановиться автомобилист только увеличил скорость. После непродолжительной погони иномарку нарушителя удалось блокировать и задержать водителя в одном из дворов на Дальневосточной.
Во время проверки документов было установлено 38-летний водитель находился за рулем автомобиля будучи лишенным права управления. Известно, что в 2017 году иркутянин дважды привлекался за управление транспортом без удостоверения.
На нарушителя были составлены административные материалы за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а также за невыполнение законного требования об остановке иномарки. Также будет рассмотрен вопрос о даче действиям иркутянина правовой оценки в рамках уголовного законодательства.