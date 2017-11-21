Водителя, лишенного прав, задержали во время погони в Иркутске

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Водитель, лишенный прав управления, пытался скрыться от сотрудников полиции в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября. Внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Хонда», на кузове которого были видны повреждения, которые характерны после ДТП. На законное требование ДПС остановиться автомобилист только увеличил скорость. После непродолжительной погони иномарку нарушителя удалось блокировать и задержать водителя в одном из дворов на Дальневосточной.

Во время проверки документов было установлено 38-летний водитель находился за рулем автомобиля будучи лишенным права управления. Известно, что в 2017 году иркутянин дважды привлекался за управление транспортом без удостоверения.