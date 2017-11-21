СКР проводит проверку по сообщениям о заболевании детсадовцев в Усолье-Сибирском

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, с 13 по 20 ноября в детском саду № 22 среди детей зарегистрировано 8 случаев острой кишечной инфекции неустановленной этиологии. У всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита, средней степени тяжести. Шесть детей находятся на лечении в больнице, двое — на амбулаторном лечении.

Специалисты Роспотребнадзора также проводят эпидемиологическое расследование по факту заболеваемости острой кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада № 22 в Усолье-Сибирском. Проведено обследование учреждения, отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, материалов от больных и персонала детского сада для проведения лабораторных исследований.