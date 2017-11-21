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11:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

СКР проводит проверку по сообщениям о заболевании детсадовцев в Усолье-Сибирском

Следователи СКР проводят доследственную проверку по сообщению средств массовой информации об обнаружении инфекционного заболевания у воспитанников одного из детских садов Усолья-Сибирского, сообщает 21 ноября 2017 года пресс-служба ведомства.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, с 13 по 20 ноября в детском саду № 22 среди детей зарегистрировано 8 случаев острой кишечной инфекции неустановленной этиологии. У всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита, средней степени тяжести. Шесть детей находятся на лечении в больнице, двое — на амбулаторном лечении.

Специалисты Роспотребнадзора также проводят эпидемиологическое расследование по факту заболеваемости острой кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада № 22 в Усолье-Сибирском. Проведено обследование учреждения, отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, материалов от больных и персонала детского сада для проведения лабораторных исследований.

Для локализации эпидемического очага специалисты Роспотребнадзора провели там заключительную дезинфекцию и установили наблюдение за детьми и персоналом учреждения. Деятельность детского сада временно приостановлена с 20 ноября. О ситуации проинформированы все заинтересованные службы и ведомства.

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