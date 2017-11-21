Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
В Белоруссии россиянин захватил заложников в банке
Как обманывают с новыми деньгами
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Умер актер Виталий Шаповалов
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
82-летний Агутин-старший представил свою девушку сыну - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Как Наталья Водянова выглядит с короткими волосами
Как прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае (фото)
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
11:15 (мск), источник: Комсомольская правда

У волгоградца изъяли крупную партию оружия и взрывчатки

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали торговца оружием из Волгограда.

У него в гараже обнаружили внушительный арсенал: огнестрельное оружие, взрывчатку, боеприпасы. Все это хранилось в обычных сумках посреди прочего хлама.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, у подпольного торговца оружием изъяли: АК-47; АКСУ; винтовку калибра 5,6 мм; пистолет с маркировкой «Байкал» калибра 9 мм, переделанный под стрельбу боевыми боеприпасами; а также семь стволов к огнестрельному оружию. Кроме того, в гараже у задержанного обнаружили гранаты без запалов: две Ф-1, одна РГО и по три РГД-5 и РГН. К ним прилагались 10 электродетонаторов неустановленной маркировки и 14 с маркировкой ЭДП; 42 капсюля к электродетонаторам, пять зажигательных трубок ЗТП и пять минных взрывателей.

Также волгоградец хранил в своем гараже около двух килограммов вещества, внешне схожего с пластидом, четыре тротиловых шашки весом по 400 г и две по 200 г, самодельное взрывное устройство, состоящее из корпуса ручной гранаты РГД-42 и заряда взрывчатого вещества, внешне схожего с пластидом. Также силовики изъяли 9 глушителей к пистолету Макарова и три — к АК-47, оптический прицел армейского образца и 3303 патронов различного калибра.

Расследование продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Квартира в ипотеку или аренда жилья: что выгоднее?
Полина Гагарина побрилась налысо ради обложки журнала
Сечин в третий раз пропустит суд по делу Улюкаева
«Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию»
Путин объявил о скором окончании военной операции России в Сирии
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
Греф рассказал о роботизации в Сбербанке
В Госдуме пообещали не трогать Конституцию
Известного ведущего Чарли Роуза обвинили в домогательствах
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь