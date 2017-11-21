У волгоградца изъяли крупную партию оружия и взрывчатки

У него в гараже обнаружили внушительный арсенал: огнестрельное оружие, взрывчатку, боеприпасы. Все это хранилось в обычных сумках посреди прочего хлама.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, у подпольного торговца оружием изъяли: АК-47; АКСУ; винтовку калибра 5,6 мм; пистолет с маркировкой «Байкал» калибра 9 мм, переделанный под стрельбу боевыми боеприпасами; а также семь стволов к огнестрельному оружию. Кроме того, в гараже у задержанного обнаружили гранаты без запалов: две Ф-1, одна РГО и по три РГД-5 и РГН. К ним прилагались 10 электродетонаторов неустановленной маркировки и 14 с маркировкой ЭДП; 42 капсюля к электродетонаторам, пять зажигательных трубок ЗТП и пять минных взрывателей.

Также волгоградец хранил в своем гараже около двух килограммов вещества, внешне схожего с пластидом, четыре тротиловых шашки весом по 400 г и две по 200 г, самодельное взрывное устройство, состоящее из корпуса ручной гранаты РГД-42 и заряда взрывчатого вещества, внешне схожего с пластидом. Также силовики изъяли 9 глушителей к пистолету Макарова и три — к АК-47, оптический прицел армейского образца и 3303 патронов различного калибра.