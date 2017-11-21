У волгоградца изъяли крупную партию оружия и взрывчатки
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали торговца оружием из Волгограда.
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали торговца оружием из Волгограда.
У него в гараже обнаружили внушительный арсенал: огнестрельное оружие, взрывчатку, боеприпасы. Все это хранилось в обычных сумках посреди прочего хлама.
Как сообщили «КП-Волгоград» в
Также волгоградец хранил в своем гараже около двух килограммов вещества, внешне схожего с пластидом, четыре тротиловых шашки весом по 400 г и две по 200 г, самодельное взрывное устройство, состоящее из корпуса ручной гранаты РГД-42 и заряда взрывчатого вещества, внешне схожего с пластидом. Также силовики изъяли 9 глушителей к пистолету Макарова и три — к АК-47, оптический прицел армейского образца и 3303 патронов различного калибра.
Расследование продолжается.