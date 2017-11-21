Роспотребнадзор начал расследование по поводу массового отравления пермяков салатом «Мимоза»

В эти выходные и в понедельник на телефоны станции скорой помощи в Перми начали поступать вызовы из разных концов города. Люди жаловались: после того, как они поели купленный в магазине готовый салат, их начало тошнить, у них резко подскочила температура.

В итоге в инфекционные отделения разных больниц увезли 15 человек. Наиболее «тяжелых» доставили в краевую инфекционную больницу.

— Когда их привезли, у них были рвота, понос, высокая температура, то есть все признаки острого инфекционного кишечного отравления, которое и подтвердилось, — сообщила заведующая инфекционным отделением этой больницы Елена Макарова. — Сейчас пациенты идут на поправку. Некоторые из поступивших связывают свое состояние с тем, что поели салат, приобретенный в одном из пермских гипермаркетов. Мы сообщили об этом в Роспотребнадзор.

— Нами начато санитарно-эпидемиологическое расследование, — проинформировали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. — Оно должно установить источники и причины отравления. Пока известно, что люди, действительно, грешат на приобретенный ими салат.