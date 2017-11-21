Роспотребнадзор начал расследование по поводу массового отравления пермяков салатом «Мимоза»
Они его приобрели в магазинах одной из торговых сетей.
Они его приобрели в магазинах одной из торговых сетей.
В эти выходные и в понедельник на телефоны станции скорой помощи в Перми начали поступать вызовы из разных концов города. Люди жаловались: после того, как они поели купленный в магазине готовый салат, их начало тошнить, у них резко подскочила температура.
В итоге в инфекционные отделения разных больниц увезли 15 человек. Наиболее «тяжелых» доставили в краевую инфекционную больницу.
— Когда их привезли, у них были рвота, понос, высокая температура, то есть все признаки острого инфекционного кишечного отравления, которое и подтвердилось, — сообщила заведующая инфекционным отделением этой больницы Елена Макарова. — Сейчас пациенты идут на поправку. Некоторые из поступивших связывают свое состояние с тем, что поели салат, приобретенный в одном из пермских гипермаркетов. Мы сообщили об этом в Роспотребнадзор.
— Нами начато
— Всего с признаками пищевого отравления были госпитализированы 15 человек, детей среди обратившихся, к счастью, нет, — рассказал главный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков. — Состояние госпитализированных было средней тяжести, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Все отравившиеся связывают свое отравление с тем, что поели салат «Мимоза». Его они приобрели не в одном, а в разных магазинах одной из торговых сетей.