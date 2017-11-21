За минувший понедельник в Омске эвакуировали 25 зданий

В Омске минувший понедельник, 20 ноября, начался с массовых эвакуаций. С 10−11 часов неизвестные забрасывали звонками с угрозами школы, социальные учреждения и государственные службы, торговые комплексы, мэрию и ОмГТУ.

Как стало известно «Комсомолке», полицейские оцепили 25 зданий и эвакуировали тысячи омичей. После каждого звонка полиция и спецслужбы проводили проверку, но ни в одном случае информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

— В результате проведенных проверочных мероприятий с участием областных управлений МВД, ФСБ и Росгвардии предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, — прокомментировал начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.