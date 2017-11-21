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14:46 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области служебная собака нашла спрятавшегося в посадке грабителя

Недавно в полицию поступило сообщение от 61-летней жительницы села Муранка Шигонского района об ограблении.

Источник: 63.мвд.рф

Женщина рассказала стражам порядка, что, возвращаясь из Самары вместе с супругом на собственном авто, они заметили «голосующего» на автобусной остановке молодого человека и решили его подвезти до села Шигоны.

 Уже подъезжая к населенному пункту пенсионерка заметила в зеркало заднего вида, что пассажир вытаскивает из её сумки кошелек. Ее муж остановил машину и попытался задержать воришку, но тот вырвался, выхватил кошелек и скрылся в ближайшей посадке. Не сумев разыскать грабителя самостоятельно, супружеская пара обратилась в полицию.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил младший инспектор-кинолог кинологической группы МУ МВД России «Сызранское» прапорщик полиции Максим Титов со служебной собакой Робертой. Именно острый нюх собаки помог отыскать в посадке спрятавшегося подозреваемого.

Злоумышленником оказался 23-летний уроженец села Шигоны. Как сообщает пресс-служба облГлавка, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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