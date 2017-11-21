В Самарской области служебная собака нашла спрятавшегося в посадке грабителя
Недавно в полицию поступило сообщение от 61-летней жительницы села Муранка Шигонского района об ограблении.
Недавно в полицию поступило сообщение от 61-летней жительницы села Муранка Шигонского района об ограблении.
Женщина рассказала стражам порядка, что, возвращаясь из Самары вместе с супругом на собственном авто, они заметили «голосующего» на автобусной остановке молодого человека и решили его подвезти до села Шигоны.
Уже подъезжая к населенному пункту пенсионерка заметила в зеркало заднего вида, что пассажир вытаскивает из её сумки кошелек. Ее муж остановил машину и попытался задержать воришку, но тот вырвался, выхватил кошелек и скрылся в ближайшей посадке. Не сумев разыскать грабителя самостоятельно, супружеская пара обратилась в полицию.
На место происшествия сразу же выехала
Злоумышленником оказался 23-летний уроженец села Шигоны. Как сообщает