В Самарской области служебная собака нашла спрятавшегося в посадке грабителя

Источник: 63.мвд.рф

Женщина рассказала стражам порядка, что, возвращаясь из Самары вместе с супругом на собственном авто, они заметили «голосующего» на автобусной остановке молодого человека и решили его подвезти до села Шигоны.

Уже подъезжая к населенному пункту пенсионерка заметила в зеркало заднего вида, что пассажир вытаскивает из её сумки кошелек. Ее муж остановил машину и попытался задержать воришку, но тот вырвался, выхватил кошелек и скрылся в ближайшей посадке. Не сумев разыскать грабителя самостоятельно, супружеская пара обратилась в полицию.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил младший инспектор-кинолог кинологической группы МУ МВД России «Сызранское» прапорщик полиции Максим Титов со служебной собакой Робертой. Именно острый нюх собаки помог отыскать в посадке спрятавшегося подозреваемого.