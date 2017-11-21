Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до 12

11 из них госпитализированы в Домодедовскую центральную городскую больницу, один человек от госпитализации отказался. Среди пострадавших детей нет.

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что на трассе М4 в Подмосковье произошло ДТП: водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Ростова в Москву, допустил съезд в кювет, в результате которого автомобиль опрокинулся. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.