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11:45 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до 12

Двенадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на трассе М4 в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«На данный момент всего 12 пострадавших», — сказали в пресс службе.

11 из них госпитализированы в Домодедовскую центральную городскую больницу, один человек от госпитализации отказался. Среди пострадавших детей нет.
Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что на трассе М4 в Подмосковье произошло ДТП: водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Ростова в Москву, допустил съезд в кювет, в результате которого автомобиль опрокинулся. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В Подмосковье после ДТП пассажирский автобус съехал в кювет
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
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