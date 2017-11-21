Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до 12
Двенадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на трассе М4 в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Двенадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на трассе М4 в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«На данный момент всего 12 пострадавших», — сказали в пресс службе.
11 из них госпитализированы в Домодедовскую центральную городскую больницу, один человек от госпитализации отказался. Среди пострадавших детей нет.
Ранее в