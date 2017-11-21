Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Иркутске
На месте ДТП работают три экипажа ГИБДД.
На месте ДТП работают три экипажа ГИБДД.
Серьезное ДТП произошло днем 21 ноября на объездной дороге в микрорайоне
— За рулем последней иномарки находилась женщина, которая выезжала с 5-го Совесткого переулка, не справилась с управлением, после чего машину развернуло поперек дороги, — сообщили в
В микроавтобусе находилось восемь пассажиров. Сведений о пострадавших и госпитализации пока что нет. Неизвестно также, был ли микроавтобус маршруткой или нет.
Сейчас на месте ДТП работают три экипажа ГИБДД. Проводится проверка, устанавливается вина водителей в аварии.