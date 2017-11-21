Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Иркутске

Серьезное ДТП произошло днем 21 ноября на объездной дороге в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Микроавтобус Toyota Hiace столкнулся с автомобилем Toyota Mark 2 и перевернулся.

— За рулем последней иномарки находилась женщина, которая выезжала с 5-го Совесткого переулка, не справилась с управлением, после чего машину развернуло поперек дороги, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — В этот момент по главной дороге следовала Toyota Hiace, водитель которого, уходя от столкновения, допустил касательное столкновение с Toyota Mark 2.

В микроавтобусе находилось восемь пассажиров. Сведений о пострадавших и госпитализации пока что нет. Неизвестно также, был ли микроавтобус маршруткой или нет.