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11:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Иркутске

На месте ДТП работают три экипажа ГИБДД.

Серьезное ДТП произошло днем 21 ноября на объездной дороге в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Микроавтобус Toyota Hiace столкнулся с автомобилем Toyota Mark 2 и перевернулся.

— За рулем последней иномарки находилась женщина, которая выезжала с 5-го Совесткого переулка, не справилась с управлением, после чего машину развернуло поперек дороги, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — В этот момент по главной дороге следовала Toyota Hiace, водитель которого, уходя от столкновения, допустил касательное столкновение с Toyota Mark 2.

В микроавтобусе находилось восемь пассажиров. Сведений о пострадавших и госпитализации пока что нет. Неизвестно также, был ли микроавтобус маршруткой или нет.

Сейчас на месте ДТП работают три экипажа ГИБДД. Проводится проверка, устанавливается вина водителей в аварии.

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