Уральский завод оцепили полицейские с автоматами и ОМОН
Силовики приехали на предприятие, чтобы не допустить провокаций.
Силовики приехали на предприятие, чтобы не допустить провокаций.
Ранним утром к Уральскому заводу горячего цинкования в Полевском съехались сотни сотрудников полиции с автоматами и ОМОН. Силовики оцепили здание и прошли внутрь. По словам сотрудников МВД, они приехали на предприятие, чтобы не допустить провокаций.
— В органы внутренних дел поступила информация о возможном нарушении действующего законодательства на территории предприятия, — пояснил руководитель
К слову, выстрелов или задержаний пока на заводе не было.