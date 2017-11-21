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11:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Уральский завод оцепили полицейские с автоматами и ОМОН

Силовики приехали на предприятие, чтобы не допустить провокаций.

Ранним утром к Уральскому заводу горячего цинкования в Полевском съехались сотни сотрудников полиции с автоматами и ОМОН. Силовики оцепили здание и прошли внутрь. По словам сотрудников МВД, они приехали на предприятие, чтобы не допустить провокаций.

— В органы внутренних дел поступила информация о возможном нарушении действующего законодательства на территории предприятия, — пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Исключительно для того, чтобы разобраться в ситуации, предотвратить возможные провокационные действия, не допустить криминальных проявлений, там сейчас находятся представители правоохранительных органов.

К слову, выстрелов или задержаний пока на заводе не было.

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