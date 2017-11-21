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11:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Прикамья поджег квартиру бывшей супруги

Мужчина решил ей отомстить.

В Пермском крае закончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Уинского района. Мужчина обвиняется в поджоге.

В августе этого года загорелся двухквартирый жилой дом. Пожар вовремя заметили и потушили соседи. А потом эксперты установили, что это был поджог.

Подозрение пало на бывшего мужа владелицы квартиры, в которой начался пожар. Полицейские выяснили, что пьяный мужчина зашел в дом, разлил бензин на пол в двух комнатах и кухне и поджег. После чего взял свои личные документы и, убедившись, что огонь начал распространяться, ушел. Таким образом, он решил отомстить бывшей супруге.

Доказательства вины мужчины собраны, сейчас уголовное дело направленно в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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