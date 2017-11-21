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11:40 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В пункте Уфа-Дёма обнаружено радиоактивное загрязнение

Росгидромет подтвердил радиоактивное загрязнение на Урале. Об этом сообщает Гринпис России на своем официальном сайте.

В отчёте Росгидромета за сентябрь указано, что наиболее значительные концентрации рутения-106 обнаружены в населённых пунктах Челябинской обрасти вблизи комбината «Маяк» (предприятия, где ведётся переработка отработавшего ядерного топлива).

Уровни загрязнения на данном участке охарактеризованы как «экстремально высокое загрязнение» и «высокое загрязнение». Также по данным сетевых лабораторий рутений был обнаружен в пунктах Уфа-Дёма и Бугульма.

Гринпис России направит письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям.

Рутений-106 — это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде. Даже небольшие его концентрации в атмосфере свидетельствуют об аварийном выбросе.

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