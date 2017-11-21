В пункте Уфа-Дёма обнаружено радиоактивное загрязнение
Росгидромет подтвердил радиоактивное загрязнение на Урале. Об этом сообщает Гринпис России на своем официальном сайте.
Росгидромет подтвердил радиоактивное загрязнение на Урале. Об этом сообщает Гринпис России на своем официальном сайте.
В отчёте Росгидромета за сентябрь указано, что наиболее значительные концентрации рутения-106 обнаружены в населённых пунктах Челябинской обрасти вблизи комбината «Маяк» (предприятия, где ведётся переработка отработавшего ядерного топлива).
Уровни загрязнения на данном участке охарактеризованы как «экстремально высокое загрязнение» и «высокое загрязнение». Также по данным сетевых лабораторий рутений был обнаружен в пунктах
Гринпис России направит письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям.
Рутений-106 — это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде. Даже небольшие его концентрации в атмосфере свидетельствуют об аварийном выбросе.