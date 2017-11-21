На Кубани сотрудников полиции наказали за незаконное занятие бизнесом
Инспектор роты ДПС руководил принаджещажим супруге кафе, а участковый зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.
Инспектор роты ДПС руководил принаджещажим супруге кафе, а участковый зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.
Белореченская межрайонная прокуратура Краснодарского края проведела проверку соблюдения законодательства о службе в органах внутренних дел.
Установлено, что в нынешнем году инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД через аффилированное лицо осуществлял предпринимательскую деятельность — выполнял
Также установлено, что другой сотрудник — участковый уполномоченный принят на службу в органы внутренних дел будучи зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
По этому факту межрайонной прокуратурой руководству органа внутренних дел внесено представление, по результатам рассмотрения которого инспектор уволен в связи с утратой доверия, участковый привлечен к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия, приняты меры по его исключению из ЕГРП.
Работа по надзору за исполнением должностными лицами органов власти ограничений и запретов продолжается, сообщает «Югополису»