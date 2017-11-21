На Кубани сотрудников полиции наказали за незаконное занятие бизнесом

Источник: Югополис

Белореченская межрайонная прокуратура Краснодарского края проведела проверку соблюдения законодательства о службе в органах внутренних дел.

Установлено, что в нынешнем году инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД через аффилированное лицо осуществлял предпринимательскую деятельность — выполнял административно-хозяйственные функции в принадлежащем супруге кафе. Помимо этого сотрудник полиции в рабочее время представлял интересы супруги-предпринимателя в государственных органах, в том числе в форменной одежде.

Также установлено, что другой сотрудник — участковый уполномоченный принят на службу в органы внутренних дел будучи зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

По этому факту межрайонной прокуратурой руководству органа внутренних дел внесено представление, по результатам рассмотрения которого инспектор уволен в связи с утратой доверия, участковый привлечен к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия, приняты меры по его исключению из ЕГРП.