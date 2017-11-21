Под Волгоградом осуждён пьяный поджигатель леса
Гражданин Таджикистана Абдусаттор Муродов признан виновным в покушении на поджог лесных насаждений. Суд установил, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Гражданин Таджикистана Абдусаттор Муродов признан виновным в покушении на поджог лесных насаждений. Суд установил, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщила РИАЦ
Благодаря мужеству и профессионализму пожарных, большой беды не случилось. Напомним, что в августе 2017 года в области бушевали ландшафтные пожары, тогда губернатор Андрей Бочаров, возглавивший штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией, отмечал, что в большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.
Свою вину подсудимый признал. Городищенский районный суд приговорил Абдусаттора Муродова к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.