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18:25 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом осуждён пьяный поджигатель леса

Гражданин Таджикистана Абдусаттор Муродов признан виновным в покушении на поджог лесных насаждений. Суд установил, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, Муродов, в августе нынешнего года находясь в Городище, поджёг сухую траву. В результате выгорел участок местности площадью примерно 1,5 тыс. кв. метров. К счастью, пожар был локализован сотрудниками пожарной службы. При этом было уничтожено 37 деревьев.

Благодаря мужеству и профессионализму пожарных, большой беды не случилось. Напомним, что в августе 2017 года в области бушевали ландшафтные пожары, тогда губернатор Андрей Бочаров, возглавивший штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией, отмечал, что в большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.

Свою вину подсудимый признал. Городищенский районный суд приговорил Абдусаттора Муродова к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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