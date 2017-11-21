Под Волгоградом осуждён пьяный поджигатель леса

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, Муродов, в августе нынешнего года находясь в Городище, поджёг сухую траву. В результате выгорел участок местности площадью примерно 1,5 тыс. кв. метров. К счастью, пожар был локализован сотрудниками пожарной службы. При этом было уничтожено 37 деревьев.

Благодаря мужеству и профессионализму пожарных, большой беды не случилось. Напомним, что в августе 2017 года в области бушевали ландшафтные пожары, тогда губернатор Андрей Бочаров, возглавивший штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией, отмечал, что в большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.

Свою вину подсудимый признал. Городищенский районный суд приговорил Абдусаттора Муродова к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.