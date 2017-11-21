В Калининграде за мошенничество с арендой квартир задержана девушка

Одним из последних, кто пострадал от действий мошенницы, стал 49-летний житель Советска. Он нашел на одном из популярных сервисов объявлений информацию о том, что женщина сдает квартиру и позвонил по указанному номеру. Во время встречи с потенциальным арендодателем он передал ей предоплату — 6 тысяч рублей. После этого женщина перестала выходить на связь.