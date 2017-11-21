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12:50 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде за мошенничество с арендой квартир задержана девушка

В Калининграде ищут пострадавших от действий 22-летней девушки, которая предлагала сдать квартиру в аренду, брала предоплату и исчезала. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Аргументы и факты

Одним из последних, кто пострадал от действий мошенницы, стал 49-летний житель Советска. Он нашел на одном из популярных сервисов объявлений информацию о том, что женщина сдает квартиру и позвонил по указанному номеру. Во время встречи с потенциальным арендодателем он передал ей предоплату — 6 тысяч рублей. После этого женщина перестала выходить на связь.

Однако полицейским удалось ее разыскать. По их данным, безработная молодая женщина может быть причастна к другим эпизодам мошенничества с арендой квартир.

Расследование уголовного дела продолжается.

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