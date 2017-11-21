Росгидромет зафиксировал выброс радиации на Южном Урале

«Гринпис России» напомнил, что загрязнение выявлено на Южном Урале рядом с принадлежащим «Росатому» комбинатом «Маяк», где идет переработка отработавшего ядерного топлива, и пообещал пожаловаться в прокуратуру.

Из информационного бюллетеня Росгидромета следует, что с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты ведомства на Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из Аргаяша и Новогорного обнаружен радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня) в концентрации n*10−2 Бк/м3. В сводной таблице ведомства говорилось, что в этот период концентрация изотопа в Аргаяше превышала фон за предыдущий месяц в 986 раз, В Новогорном — в 440 раз.

2 6—27 сентября продукты распада Ru-106 были зафиксированы в Татарстане, 27—28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений было отмечено в Волгограде и Ростове-на-Дону. «29 сентября по 3 октября Ru-106 фиксируют все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы. Концентрация Ru-106 в Европе — n*10−3 Бк/м3», — сообщает Росгидромет.

Ранее германское федеральное ведомство по защите от радиации (BfS) сообщило, что с 29 сентября по 3 октября в атмосфере было превышено содержание рутения-106, в концентрации, неопасной для здоровья. Как напоминает ТАСС, германские специалисты тогда выражали уверенность, что выброс не связан с аварией на АЭС. Позднее представители BfS заявили, что источником изотопа мог стать выброс на одном из предприятий на Южном Урале. В начале ноября французский институт ядерной безопасности IRSN заявил, что радиоактивное облако, пришедшее в Европу, могло быть связано с неким ЧП на ядерном предприятии в России или в Казахстане, которое случилось в конце сентября.

В октябре «Росатом» отрицал радиоактивное загрязнение в России. Госкорпорация приводила данные Гидрометцентра о том, что следов рутения-106 в пробах воздуха, взятых в России, не обнаружилось, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге. Предприятия российской атомной отрасли не могли быть источником выброса изотпа, заявляли также в «Росатоме».

Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов на брифинге 20 октября заявил, что проверка показала, что появление рутения-106 в атмосфере не могло быть связано с ПО «Маяк». Его цитировал «Коммерсантъ». Он также говорил, что источник радиоактивного изотопа не мог находиться в Челябинской области: «Росгидромет и Росатом не фиксировали рутений на нашей территории, а в Румынии, Италии, Украине он был», а «у нас — ноль», и эти данные «подтверждены МАГАТЭ». «Источник находился где-то за тысячи километров от Урала. Голословно заявлять, где именно, в отличие от тех же немцев, я не буду», — говорил чиновник.