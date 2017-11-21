Росгидромет зафиксировал выброс радиации на Южном Урале
Росгидромет подтвердил «экстремально высокое» загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106 в селах Аргаяш и Новогорныв Челябинской области.
Росгидромет подтвердил «экстремально высокое» загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106 в селах Аргаяш и Новогорныв Челябинской области.
«Гринпис России» напомнил, что загрязнение выявлено на Южном Урале рядом с принадлежащим «Росатому» комбинатом «Маяк», где идет переработка отработавшего ядерного топлива, и пообещал пожаловаться в прокуратуру.
Из информационного бюллетеня Росгидромета следует, что с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной
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Ранее германское федеральное ведомство по защите от радиации (BfS) сообщило, что с 29 сентября по 3 октября в атмосфере было превышено содержание рутения-106, в концентрации, неопасной для здоровья. Как напоминает ТАСС, германские специалисты тогда выражали уверенность, что выброс не связан с аварией на АЭС. Позднее представители BfS заявили, что источником изотопа мог стать выброс на одном из предприятий на Южном Урале. В начале ноября французский институт ядерной безопасности IRSN заявил, что радиоактивное облако, пришедшее в Европу, могло быть связано с неким ЧП на ядерном предприятии в России или в Казахстане, которое случилось в конце сентября.
В октябре «Росатом» отрицал радиоактивное загрязнение в России. Госкорпорация приводила данные Гидрометцентра о том, что следов рутения-106 в пробах воздуха, взятых в России, не обнаружилось, кроме единственного пункта измерения в
После публикации отчета Росгидромета «Гринпис Росии» заявил, что попросить прокуратуру проверить возможное сокрытие радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовность системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям. Экологи считают, что расследовать произошедшее на заводе «Маяк» должен и «Росатом». «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате “Маяк” может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов», — говорится в заявлении организации.