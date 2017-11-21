В Новосибирской области работница колонии попыталась зарубить священника мечом
Женщина принесла меч с собой, её действия были пресечены группой захвата, рассказали в СК.
Женщина принесла меч с собой, её действия были пресечены группой захвата, рассказали в СК.
В Новосибирской области работница колонии попыталась зарубить священника мечом, об этом сообщает
15 ноября 26-летняя женщина, которая является работником по найму в ИК-13 в Барабинске, зная, что в колонии работают священнослужители, зашла в здание с мечом. Когда даме встретились представители РПЦ, то она ударила одного трижды в область головы и шеи.
«Однако до конца довести свой преступный умысел не смогла, так как ее действия были пресечены сотрудниками исправительной колонии, а также группой захвата», — рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство).
Фигурантка дела находится под стражей.
Расследование продолжается.