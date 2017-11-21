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12:00 (мск), источник: Интерфакс

Осуждены и сразу амнистированы стоматологи в Екатеринбурге, по вине которых у пациента онемела часть лица

Екатеринбург. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд в Екатеринбурге вынес приговор главному и лечащему врачам одной из частных стоматологических клиник города по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области во вторник.

По данным следствия, в ноябре 2014 года в частной стоматологической клинике пациенту провели операцию, в том числе костную пластику и установку шести имплантатов. Из-за ненадлежащего оказания услуги, пострадавшему повредили нерв, и у него онемела часть лица, говорится в сообщении.

Установлено, что предварительный план лечения, по которому стоматолог был допущен к операции, утверждала главный врач клиники. При этом у 29-летнего лечащего врача, проводившего операцию, не было сертификата по специальности «стоматология хирургическая».

Кроме того, в медкарте пациента врач-стоматолог не описал показания к проведению операции, первое рентгенологическое обследование с описанием проведено через месяц после установки имплантатов. В тот же день пациенту был поставлен необоснованный диагноз.

«Назначенная терапия результатов не дала, а обязательные послеоперационные диагностические мероприятия выполнены не были», — отмечает пресс-служба.

Суд признал врачей виновными по п."а ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорил стоматолога к 2 годам условна, а главврача — к 1,5 годам условно.

По приговору суда подсудимые освобождены от наказания в связи с применением амнистии.

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