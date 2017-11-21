Осуждены и сразу амнистированы стоматологи в Екатеринбурге, по вине которых у пациента онемела часть лица
Екатеринбург. 21 ноября.
Екатеринбург. 21 ноября.
По данным следствия, в ноябре 2014 года в частной стоматологической клинике пациенту провели операцию, в том числе костную пластику и установку шести имплантатов.
Установлено, что предварительный план лечения, по которому стоматолог был допущен к операции, утверждала главный врач клиники. При этом у 29-летнего лечащего врача, проводившего операцию, не было сертификата по специальности «стоматология хирургическая».
Кроме того, в медкарте пациента
«Назначенная терапия результатов не дала, а обязательные послеоперационные диагностические мероприятия выполнены не были», — отмечает
Суд признал врачей виновными по п."а ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорил стоматолога к 2 годам условна, а главврача — к 1,5 годам условно.
По приговору суда подсудимые освобождены от наказания в связи с применением амнистии.