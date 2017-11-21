Спецназ перекроет дороги в некоторых районах Караганды и Темиртау

«Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом к проведению антитеррористической операции. Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности», — сообщили областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

В ведомстве также отметили, что в ходе учений будут отработаны навыки взаимодействия различных служб при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

В период проведения учения в районе стадиона «Металлург» города Темиртау, вокруг зданий ДКНБ по Карагандинской области и ДК «Железнодорожников» будут предусмотрены меры ограничения. Возможно, в этих районах введут ограничения для движения транспортных средств и перекроют дороги.