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11:50 (мск), источник: Tengrinews

Спецназ перекроет дороги в некоторых районах Караганды и Темиртау

В Караганде и Темиртау 22 ноября пройдут антитеррористические учения, максимально приближенные к боевым условиям, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом к проведению антитеррористической операции. Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности», — сообщили областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

В ведомстве также отметили, что в ходе учений будут отработаны навыки взаимодействия различных служб при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

В период проведения учения в районе стадиона «Металлург» города Темиртау, вокруг зданий ДКНБ по Карагандинской области и ДК «Железнодорожников» будут предусмотрены меры ограничения. Возможно, в этих районах введут ограничения для движения транспортных средств и перекроют дороги.

«Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимому мероприятию, сохранять спокойствие, заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения, а также выполнять законные требования сотрудников, задействованных в проведении учений. Согласно статье 443 КоАП РК неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность», — добавили в штабе.

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