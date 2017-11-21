Спецназ перекроет дороги в некоторых районах Караганды и Темиртау
В Караганде и Темиртау 22 ноября пройдут антитеррористические учения, максимально приближенные к боевым условиям, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Караганде и Темиртау 22 ноября пройдут антитеррористические учения, максимально приближенные к боевым условиям, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом к проведению антитеррористической операции. Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности», — сообщили областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.
В ведомстве также отметили, что в ходе учений будут отработаны навыки взаимодействия различных служб при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
В период проведения учения в районе стадиона «Металлург» города Темиртау, вокруг зданий ДКНБ по Карагандинской области и ДК «Железнодорожников» будут предусмотрены меры ограничения. Возможно, в этих районах введут ограничения для движения транспортных средств и перекроют дороги.
«Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимому мероприятию, сохранять спокойствие, заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения, а также выполнять законные требования сотрудников, задействованных в проведении учений. Согласно статье 443 КоАП РК неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность», — добавили в штабе.