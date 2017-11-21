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14:17 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани «девятка» врезалась в фуру: водитель легковушки погиб

ДТП случилось на трассе Краснодар — Верхнебаканская в Северском районе Краснодарского края.

Как сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в региональной Госавтоинспекции, в понедельник, 20 ноября, 56-летний водитель ВАЗа-21093 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом.

— В результате столкновения «девятка» изменила траекторию движения и съехала с проезжей части в кювет, — уточняют в дорожной полиции.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего же 20 ноября на дорогах Краснодарского края случилось 19 дорожно-транспортных происшествий. В них три человека погибли и 22 — пострадали.

Напомним, в воскресенье, 18 ноября, около 4 утра близ Краснодара пьяный 29-летний водитель Honda стал перестраиваться вправо, не заметил попутный грузовик МАЗ и врезался в него. После этого Honda перевернулась. В результате ДТП погиб находившийся в иномарке 33-летний мужчина.

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