На Кубани «девятка» врезалась в фуру: водитель легковушки погиб

Как сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в региональной Госавтоинспекции, в понедельник, 20 ноября, 56-летний водитель ВАЗа-21093 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом.

— В результате столкновения «девятка» изменила траекторию движения и съехала с проезжей части в кювет, — уточняют в дорожной полиции.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего же 20 ноября на дорогах Краснодарского края случилось 19 дорожно-транспортных происшествий. В них три человека погибли и 22 — пострадали.