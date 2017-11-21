На Кубани «девятка» врезалась в фуру: водитель легковушки погиб
ДТП случилось на трассе Краснодар — Верхнебаканская в Северском районе Краснодарского края.
ДТП случилось на трассе Краснодар — Верхнебаканская в Северском районе Краснодарского края.
Как сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в региональной Госавтоинспекции, в понедельник, 20 ноября, 56-летний водитель ВАЗа-21093 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом.
— В результате столкновения «девятка» изменила траекторию движения и съехала с проезжей части в кювет, — уточняют в дорожной полиции.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Всего же 20 ноября на дорогах Краснодарского края случилось 19
Напомним, в воскресенье, 18 ноября, около 4 утра близ Краснодара пьяный 29-летний водитель Honda стал перестраиваться вправо, не заметил попутный грузовик МАЗ и врезался в него. После этого Honda перевернулась. В результате ДТП погиб находившийся в иномарке 33-летний мужчина.