Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вице-премьер Дворкович станцевал под хит Артура Пирожкова
Итальянский хирург заявил о первой трансплантации головы трупу
Партнер Ксении Собчак по бизнесу подал в суд иск на $5 млн
Мать выступившего в ФРГ школьника из РФ рассказала об угрозах
Министерство попросят дать оценку речи школьника в бундестаге
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Эксперт: РФ и Китай готовятся к непредвиденным обстоятельствам
Теперь делить имущество при разводе будет проще
Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
44-летняя Юлия Высоцкая путешествует по Карелии (фото)
СМИ: 44-летняя Мария Порошина предстала в купальнике
Рабинович: на Майдане стреляли снайперы Саакашвили
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12:57 (мск), источник: Sputnik.md

По факту обрушения шахты в Пашканах открыты два уголовных дела

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. После гибели трех человек в результате обрушения шахты в Пашканах открыты два уголовных дела, заявил во вторник на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Молдовы Игорь Попа.

Источник: Sputnik.md

Трагедия произошла в понедельник вечером недалеко от села Пашканы. Первоначально сообщалось, что жены трех рабочих обратились за помощью после того, как их мужья не вернулись домой после работы. Сразу же на место прибыли спасатели, которые в 4 километрах от входа в шахту обнаружили в руинах тела двух погибших мужчин. Третьего доставили в больницу. Спустя некоторое время он скончался.

Читайте также
В Криулянах трое рабочих погибли во время обрушения шахты

«По факту произошедшего открыты два уголовных дела. Речь идет о нарушении правил охраны труда и нарушение правил эксплуатации шахт. Создана следственная группа, куда включены полицейские и прокуроры Криулян, а также представители Генпрокуратуры. Один из работников шахты задержан следователями. Он ответственен за эксплуатацию шахты», — сказал Попа.

Прокурор подчеркнул, что сейчас «важно установить время, когда шахта обрушилась, когда наступила смерть людей, а также установить круг лиц, ответственных за произошедшее».

«Пока нам известно, что обрушился потолок шахты. Какие технические условия способствовали произошедшему, предстоит выяснить. На данный момент назначено проведение судебно-медицинских и других необходимых экспертиз», — добавил Попа.

Замгенпрокурора Молдовы подчеркнул, что этот случай будет расследоваться в приоритетном порядке.

«Есть технические аспекты, которые предстоит проанализировать специалистам. Нам представили документы на работу шахты, но предстоит проверить, при каких обстоятельствах они были выданы, и как работала шахта», — сказал Попа.

Как уточнил прокурор, на шахте работают 45−48 человек.

«Условия, как их приняли на работу, а также трудовые договоры также предстоит проверить», — сказал Попа.

Он уточнил, что погибшими рабочими оказались жители соседнего села.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На севере Молдовы выпал первый снег
Силвия Раду прокомментировала итоги референдума
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Опубликован экологический рейтинг городов России
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
«Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию»
ОП подготовит 100 тыс. наблюдателей на выборы президента
Известного ведущего Чарли Роуза обвинили в домогательствах
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом» Канал анонсировал выход информационного ток-шоу, одной из ведущих которого стала артистка. Передача будет выходить ежедневно
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь