Уголовное дело возбудили по факту сброса в почву 725 тонн ртути в Усолье-Сибирском
Отходы загрязнили реку Ангару.
Отходы загрязнили реку Ангару.
В промышленной зоне
— Реке Ангаре нанесли вред примерно на 11 миллионов рублей, — сообщают на сайте СУ СК по Иркутской области.
Кроме того, на земельном участке в
По факту загрязнений завели уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды».
В СК СУ добавляют, что расследованию экологических преступлений уделяется особое внимание. С начала года завели больше 35 таких уголовных дел.