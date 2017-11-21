Уголовное дело возбудили по факту сброса в почву 725 тонн ртути в Усолье-Сибирском

В промышленной зоне Усолья-Сибирского обнаружили стоки хозяйственно-бытовых нужд, которые поступали в Ангару. В воде была превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ — нефтепродуктов, аммония-иона, нитрита-иона и других.

— Реке Ангаре нанесли вред примерно на 11 миллионов рублей, — сообщают на сайте СУ СК по Иркутской области.

Кроме того, на земельном участке в северо-западной части Усолья-Сибирского сотрудники одного из предприятий в шламонакопитель сбросили не менее 725 тонн ртути. Это огромный объем, который нанес вред окружающей среде.

По факту загрязнений завели уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды».