На Кубани через закладки пытались продавать синтетические наркотики
В Краснодарском крае перекрыли канал распространения синтетических наркотиков.
В Краснодарском крае перекрыли канал распространения синтетических наркотиков.
Правоохранители задержали выходцев одной из среднеазиатских республик, которые планировали продавать наркотики через закладки.
«В результате проведенных
Следственный отдел управления возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Устанавливаются источник поступления наркотика в регион и иные лица, причастные к преступлению.