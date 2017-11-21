На Кубани через закладки пытались продавать синтетические наркотики

Источник: ЮГА.ру

Правоохранители задержали выходцев одной из среднеазиатских республик, которые планировали продавать наркотики через закладки.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемых обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотические средства: ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин) в крупном размере», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.