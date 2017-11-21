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12:54 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани через закладки пытались продавать синтетические наркотики

В Краснодарском крае перекрыли канал распространения синтетических наркотиков.

Источник: ЮГА.ру

Правоохранители задержали выходцев одной из среднеазиатских республик, которые планировали продавать наркотики через закладки.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемых обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотические средства: ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин) в крупном размере», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел управления возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Устанавливаются источник поступления наркотика в регион и иные лица, причастные к преступлению.

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