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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом директор предприятия не платила зарплату 15 работникам

Иловлинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия бытового обслуживания. Женщина подозревается в невыплате зарплаты сотрудникам.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, с июня 2017 года женщина не платила зарплату 15 своим сотрудникам, задолжав им около 300 тысяч рублей. При этом возможность расплатиться с долгами была — на счета предприятия поступило около миллиона рублей, но деньги тратились на производственные нужды.

Лишь после вмешательства следственных органов большая часть долга по зарплате была погашена. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Предпринимаются меры к скорейшему погашению оставшейся задолженности перед работниками.

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