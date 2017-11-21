Под Волгоградом директор предприятия не платила зарплату 15 работникам

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, с июня 2017 года женщина не платила зарплату 15 своим сотрудникам, задолжав им около 300 тысяч рублей. При этом возможность расплатиться с долгами была — на счета предприятия поступило около миллиона рублей, но деньги тратились на производственные нужды.
Лишь после вмешательства следственных органов большая часть долга по зарплате была погашена. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Предпринимаются меры к скорейшему погашению оставшейся задолженности перед работниками.