Под Волгоградом директор предприятия не платила зарплату 15 работникам

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, с июня 2017 года женщина не платила зарплату 15 своим сотрудникам, задолжав им около 300 тысяч рублей. При этом возможность расплатиться с долгами была — на счета предприятия поступило около миллиона рублей, но деньги тратились на производственные нужды.