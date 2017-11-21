Под Зеленоградском задержали 11 копателей янтаря
Под Зеленоградском полицейские при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали две группы копателей янтаря. Об этом сообщает
Под Зеленоградском полицейские при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали две группы копателей янтаря. Об этом сообщает
11 мужчин использовали для нелегального промысла портативные насосы и лопаты. Остановили их прежде, чем те успели добыть из грунта ценную ископаемую смолу.
Всех задержанных доставили в районный отдел полиции, в отношении каждого из задержанных был оставлен административный протокол.
В