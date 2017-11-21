Под Зеленоградском задержали 11 копателей янтаря

11 мужчин использовали для нелегального промысла портативные насосы и лопаты. Остановили их прежде, чем те успели добыть из грунта ценную ископаемую смолу.

Всех задержанных доставили в районный отдел полиции, в отношении каждого из задержанных был оставлен административный протокол.