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13:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем мужчина из мести бывшей любовнице поджег ее иномарку

Машина сгорела полностью.

18 ноября около 22.00 часов в дежурную часть отдела полиции сообщили о том, что на улице Крамского в поселке Новая Усмань загорелась «Дэу-Нексия», принадлежащая 34-летней местной жительнице. Машина был полностью уничтожена. Материальный ущерб, причиненный женщине, составил около 100 000 рублей.

Полицейские получили информацию о возможной причастности к преступлению 33-летнего местного жителя, бывшего сожителя женщины. 20 ноября его задержали, доставили в отдел полиции. Когда ему предъявили неопровержимые улики, свидетельствующие о его вине, мужчина сознался. Он рассказал, что поджег машину, облив ее бензином, с помощью зажигалки. Причиной преступления он назвал месть за то, что женщина с ним рассталась.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» (до пяти лет лишения свободы).

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