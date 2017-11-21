Под Воронежем мужчина из мести бывшей любовнице поджег ее иномарку

18 ноября около 22.00 часов в дежурную часть отдела полиции сообщили о том, что на улице Крамского в поселке Новая Усмань загорелась «Дэу-Нексия», принадлежащая 34-летней местной жительнице. Машина был полностью уничтожена. Материальный ущерб, причиненный женщине, составил около 100 000 рублей.

Полицейские получили информацию о возможной причастности к преступлению 33-летнего местного жителя, бывшего сожителя женщины. 20 ноября его задержали, доставили в отдел полиции. Когда ему предъявили неопровержимые улики, свидетельствующие о его вине, мужчина сознался. Он рассказал, что поджег машину, облив ее бензином, с помощью зажигалки. Причиной преступления он назвал месть за то, что женщина с ним рассталась.