В Новороссийске под колесами электрички погибла женщина

Машинист электрички Краснодар — Новороссийск сообщил о гибели женщины в районе станции Гайдук. Приехавшие на место стражи порядка выяснили, что женщина в сумерках шла по путям. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но все равно сбил пешехода, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.