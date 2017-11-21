В Новороссийске под колесами электрички погибла женщина
В Новороссийске произошла смертельная авария на железной дороге.
В Новороссийске произошла смертельная авария на железной дороге.
Машинист электрички Краснодар — Новороссийск сообщил о гибели женщины в районе станции Гайдук. Приехавшие на место стражи порядка выяснили, что женщина в сумерках шла по путям. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но все равно сбил пешехода, сообщает
Под колесами поезда погибла 70-летняя местная жительница. Проводится проверка.