Двое казахстанцев задержаны в Украине
На территории Украины задержаны двое казахстанцев. Об этом сообщает
На территории Украины задержаны двое казахстанцев. Об этом сообщает
Так, в городе Днепропетровск полицейскими Актобе совместно с украинскими коллегами задержана главный бухгалтер одной из компаний Актобе. В 2014 году она присвоила чужое имущество на 5 млн тенге, а кроме того, обокрала свою свекровь на 11,2 млн тенге.
На Украине у задержанной проживают родственники. Женщина водворена в местный изолятор.
А в городе Запорожье командированная группа оперативников уголовного розыска Актюбинской области совместно с украинскими полицейскими задержала бывшего директора другой актюбинской компании. В 2013 году мужчина обманом завладел деньгами фирмы на сумму около 29 млн тенге.