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13:12 (мск), источник: 365info.kz

Двое казахстанцев задержаны в Украине

На территории Украины задержаны двое казахстанцев. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области.

Источник: 365info.kz

Так, в городе Днепропетровск полицейскими Актобе совместно с украинскими коллегами задержана главный бухгалтер одной из компаний Актобе. В 2014 году она присвоила чужое имущество на 5 млн тенге, а кроме того, обокрала свою свекровь на 11,2 млн тенге.

На Украине у задержанной проживают родственники. Женщина водворена в местный изолятор.

А в городе Запорожье командированная группа оперативников уголовного розыска Актюбинской области совместно с украинскими полицейскими задержала бывшего директора другой актюбинской компании. В 2013 году мужчина обманом завладел деньгами фирмы на сумму около 29 млн тенге.

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