Двое казахстанцев задержаны в Украине

Так, в городе Днепропетровск полицейскими Актобе совместно с украинскими коллегами задержана главный бухгалтер одной из компаний Актобе. В 2014 году она присвоила чужое имущество на 5 млн тенге, а кроме того, обокрала свою свекровь на 11,2 млн тенге.



На Украине у задержанной проживают родственники. Женщина водворена в местный изолятор.