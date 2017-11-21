Осуждены организаторы схемы незаконного выделения мест захоронения в Минском районе

Источник: БЕЛТА

Суд Минского района признал двух мужчин виновными в получении взяток. В итоге бывший начальник отделения по захоронению предприятия «Жилищник Минщины» осужден на пять лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима, а экс-начальник участка благоустройства — на четыре года лишения свободы в аналогичной колонии. Приговором также предусмотрена конфискация имущества осужденных и лишение прав занимать должности по совершению юридически значимых действий.

Была установлена причастность подозреваемых к более чем 10 противоправным деяниям. «Фигуранты поставили на поток преступную деятельность. Они получали деньги за возможность захоронения на подведомственных закрытых кладбищах, а также за подзахоронение умерших на ранее выделявшихся земельных участках, за захоронение на старых могилах. С апреля по июнь 2017 года сумма полученных взяток составила не менее Br5 тыс.», — рассказали в УВД.