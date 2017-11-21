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13:02 (мск), источник: БЕЛТА

Осуждены организаторы схемы незаконного выделения мест захоронения в Минском районе

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осуждены организаторы схемы незаконного предоставления мест для захоронения в Минском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Источник: БЕЛТА

Суд Минского района признал двух мужчин виновными в получении взяток. В итоге бывший начальник отделения по захоронению предприятия «Жилищник Минщины» осужден на пять лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима, а экс-начальник участка благоустройства — на четыре года лишения свободы в аналогичной колонии. Приговором также предусмотрена конфискация имущества осужденных и лишение прав занимать должности по совершению юридически значимых действий.

Была установлена причастность подозреваемых к более чем 10 противоправным деяниям. «Фигуранты поставили на поток преступную деятельность. Они получали деньги за возможность захоронения на подведомственных закрытых кладбищах, а также за подзахоронение умерших на ранее выделявшихся земельных участках, за захоронение на старых могилах. С апреля по июнь 2017 года сумма полученных взяток составила не менее Br5 тыс.», — рассказали в УВД.

Как сообщалось, 7 июня сотрудники ОБЭП Минского РУВД при силовой поддержки бойцов спецподразделения «Алмаз» задержали начальника отделения по захоронению и начальника участка благоустройства предприятия «Жилищник Минщины». Задержанным были переданы Br800 в качестве вознаграждения за благоприятное решение вопроса о выделении трех мест для захоронения в нарушение требований законодательства на кладбище в д. Захаричи Минского района, находящемся в ведении предприятия. По данному факту в отношении должностных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 430 (взяточничество) УК РБ.

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