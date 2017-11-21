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13:02 (мск), источник: РИА Новости

Повышение уровня рутения-106 не угрожало населению, заявили в Росгидромете

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Специалисты Росгидромета не ищут причину повышения уровня радиоактивного изотопа рутений-106, заявил глава ведомства Максим Яковенко.

Он напомнил, что в конце сентября российская автоматическая система мониторинга фиксировала повышение концентрации рутения-106 в России и других странах — Польше, Болгарии, Украине. Он отметил, что концентрации рутения-106 в Румынии были в полтора-два раза выше, чем в России.

«Концентрации, которые отловились, были в тысячи раз меньше предельно допустимой концентрации. Никакой опасности нет», — сказал Яковенко.

В свою очередь представитель Росатома сообщил, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы привести к повышению уровня радиоактивного изотопа рутений-106 в атмосфере.

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Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале, при этом не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.

Позже Росгидромет сообщил, что экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября в Южном Урале, высокое загрязнение в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный содержание рутения превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню «экстремально высокое загрязнение». Тем не менее, данный уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.

Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.

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