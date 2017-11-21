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13:21 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге Lexus таранил шлагбаум и машину на ЗСД

Инцидент произошел утром 21 ноября в Приморском районе. Пострадавших нет, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, около 10:05 у дома 18/2 по Планерной улице 34-летний водитель Lexus LX570 врезался в шлагбаум и попытался скрыться с места. После этого на 42-м километре ЗСД, в Московском районе, «Лексус» врезался в попутный «Мерседес».

По факту аварии проводится проверка.

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