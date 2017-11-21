В Петербурге Lexus таранил шлагбаум и машину на ЗСД

По данным полиции, около 10:05 у дома 18/2 по Планерной улице 34-летний водитель Lexus LX570 врезался в шлагбаум и попытался скрыться с места. После этого на 42-м километре ЗСД, в Московском районе, «Лексус» врезался в попутный «Мерседес».