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16:28 (мск), источник: ЮГА.ру

В Лабинском районе пропала 14-летняя девочка

В Лабинском районе СК начал доследственную проверку после пропажи подростка.

В правоохранительные органы вечером 16 ноября обратился отец 14-летней Дарьи Ангалевой. По версии следователей, в тот день девочка вышла из дома, сказав, что идет на тренировку. Вечером она встретила друга, которому сказала, что не хочет возвращаться домой, и ушла. Ее телефон был разряжен.

«В настоящее время следователем во взаимодействии с лабинскими полицейскими проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения несовершеннолетней», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшей, следствие просит сообщить по телефонам: 8 (918) 934−65−05, 8 (86169)3−21−02, 8−952−862−39−52 либо 02.

На розыск несовершеннолетней ориентированы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы в которые вошли около 150 сотрудников полиции, военнослужащие и казаки.

На вид Дарье 14 лет, у нее средний рост, худощавое телосложение, овальное лицо, смуглая кожа и низкий лоб, карие глаза и прямые черные волосы. Иногда не выговаривает букву «р». В день пропажи девочка была одета в черную кожаную куртку, черные брюки, темную рубашку, золотистые кроссовки, с собой у нее был черный рюкзак с белыми вставками и надписями, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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