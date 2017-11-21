В Лабинском районе пропала 14-летняя девочка
В Лабинском районе СК начал доследственную проверку после пропажи подростка.
В Лабинском районе СК начал доследственную проверку после пропажи подростка.
В правоохранительные органы вечером 16 ноября обратился отец 14-летней Дарьи Ангалевой. По версии следователей, в тот день девочка вышла из дома, сказав, что идет на тренировку. Вечером она встретила друга, которому сказала, что не хочет возвращаться домой, и ушла. Ее телефон был разряжен.
«В настоящее время следователем во взаимодействии с лабинскими полицейскими проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения несовершеннолетней», — сообщает
Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшей, следствие просит сообщить по телефонам:
На розыск несовершеннолетней ориентированы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы в которые вошли около 150 сотрудников полиции, военнослужащие и казаки.
На вид Дарье 14 лет, у нее средний рост, худощавое телосложение, овальное лицо, смуглая кожа и низкий лоб, карие глаза и прямые черные волосы. Иногда не выговаривает букву «р». В день пропажи девочка была одета в черную кожаную куртку, черные брюки, темную рубашку, золотистые кроссовки, с собой у нее был черный рюкзак с белыми вставками и надписями, сообщает