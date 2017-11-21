В Лабинском районе пропала 14-летняя девочка

В правоохранительные органы вечером 16 ноября обратился отец 14-летней Дарьи Ангалевой. По версии следователей, в тот день девочка вышла из дома, сказав, что идет на тренировку. Вечером она встретила друга, которому сказала, что не хочет возвращаться домой, и ушла. Ее телефон был разряжен.

«В настоящее время следователем во взаимодействии с лабинскими полицейскими проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения несовершеннолетней», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшей, следствие просит сообщить по телефонам: 8 (918) 934−65−05 , 8 (86169)3−21−02, 8−952−862−39−52 либо 02.

На розыск несовершеннолетней ориентированы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы в которые вошли около 150 сотрудников полиции, военнослужащие и казаки.