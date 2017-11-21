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13:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Перестрелка в Петропавловске: вынесен приговор по первому эпизоду

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik, Елена Бережная. В Петропавловске вынесен приговор по первому эпизоду громкого дела о перестрелке, произошедшей 29 июля этого года, в результате которой 19-летний парень лишился ноги, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

Источник: Sputniknews.kz

Два инцидента со стрельбой произошли в Петропавловске 29 июля. Сначала в ночь на 29 июля в городском парке между жителями областного центра произошла конфликтная ситуация, в результате которой потерпевшему Ерболу Хамитову были нанесены телесные повреждения — в отношении него было применено травматическое оружие.

По данному факту в розыске находились два участника конфликта: Бектас Темирлан Зулкарнайулы, 1996 года рождения, уроженец и житель города Петропавловска, и Аушахманов Кайрат Муратбекович, 1997 года рождения, уроженец Омской области РФ, житель аула Бескол Кызылжарского района СКО.

Кайрат Аушахманов был задержан первым. И лишь 10 августа сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО в Астане задержали и водворили в следственный изолятор подозреваемого в хулиганстве с применением оружия Темирлана Бектаса.

Кроме того, в восемь вечера 29 июля в районе областной детской больницы произошел другой инцидент с применением огнестрельного оружия. Ерболу Хамитову, который фигурирует в качестве потерпевшего и в первом эпизоде, нанесены множественные дробовые ранения в область левого бедра и руки. Потерпевший с двумя друзьями был доставлен в областную детскую больницу. Позже в 1-й городской больнице Петропавловска ему была ампутирована раненая нога.

В результате объявленного плана «Перехват» по горячим следам в районе Подгоры была задержана машина с участниками инцидента. Подозреваемые, один из которых несовершеннолетний, водворены в следственный изолятор Петропавловска. В отношении них выбрана мера пресечения — арест.

Сегодня в суде был вынесен приговор по первому эпизоду конфликта.

«29 июля около 4 часов ночи, находясь возле ночного клуба “Парк-Сити”, подсудимые Аушахманов К. М. и Бектас Т. З., действуя группой лиц, попросили потерпевшего Хамитова Е. З., который находился у ресторана “Старый город” и ожидал такси, отойти в безлюдное место с плохим освещением. Хамитов, не подозревая о преступных намерениях подсудимых, согласился и проследовал с последними. Подсудимые, особо дерзко нарушая общественный порядок, нанесли потерпевшему удары кулаком в область головы и лица. После чего подсудимый Бектас достал заранее подготовленный пистолет травматического действия и, используя его, произвел два выстрела в область тела и головы Хамитова», — следует из приговора суда.

В результате совместных противоправных действий Аушахманова и Бектас потерпевшему Хамитову причинены телесные повреждения: рана тыльной поверхности левого запястья, перелом коронки 1-ого левого зуба-резца.

Приговором Петропавловского городского суда подсудимый Аушахманов Кайрат Муратбекович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 частью 2 пункта 1 УК РК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подсудимый Бектас Темирлан Зулкарнайулы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 частью З пункта 2 УК РК (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для причинения вреда здоровью).

«Подсудимый Аушахманов освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления с прекращением уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим и заглаживанием причинённого ему вреда. Мера пресечения Аушахманову в виде содержания под стражей отменена, он освобожден из-под стражи в зале судебного заседания. Подсудимому Бектас назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы», — зачитал приговор председательствующий судья Михаил Гусев.

В отношении осужденного Бектас установлен пробационный контроль на срок четыре года, он не имеет права менять постоянного места жительства, работы и учёбы без уведомления специализированного органа; посещать места, заведения культурно-массового отдыха, где официально разрешено распитие спиртных напитков; в свободное от работы время покидать место жительства; выезжать в другие местности за пределы Петропавловска без разрешения специализированного органа.

Кроме того, суд постановил привлечь осужденного Бектас к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами сроком не более 240 часов в год.

«Исковые требования потерпевшего Хамитова о взыскании компенсации морального вреда, выраженного в денежном эквиваленте удовлетворены частично. Взыскать с Бектас в пользу потерпевшего Хамитова в счет компенсации морального вреда 500 тысяч тенге», — заключил судья.

После вынесения приговора мать потерпевшего Галия Алпысбаева отметила, что с приговором согласна частично.

«Хотелось бы, чтобы они осознали. Что касается Аушахманова, то я и хотела, чтобы его отпустили из зала суда. Он раскаялся, и родители на встречу к нам приходили, прощения просили, и деньгами помогли, миллион тенге на лечение дали. А вот по Бектасу я не согласна… Он сейчас выйдет и, может, еще кого-нибудь покалечит… Но сыну ногу не вернуть, он остался без ноги, и раз суд так решил, то пусть так и будет», — отметила мама Ербола Хамитова.

На вопрос корреспондента агентства — есть ли вина этих парней в том, что Ербол лишился ноги, женщина ответила: «Если бы не было этого дня, то возможно и второго дня бы не было… Бектас присутствует и во втором эпизоде. После ночного конфликта на второй день он подключил своих друзей, вызвал Ербола на встречу, вот все и случилось. Они с ним встретились, вышли из машины и сразу начали в него стрелять, после чего он потерял ногу», — рассказала Галия Алпысбаева.

Что касается второго эпизода со стрельбой, в ходе которого он и лишился ноги, то он будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области.

«В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области поступило и принято в производство суда уголовное дело по факту перестрелки, произошедшей в июле в районе детской областной больницы. Органами досудебного расследования пятеро подсудимых обвиняются в совершении вымогательства, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступления, в совершении незаконных передачи, хранения и ношения огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору, хулиганстве, в совершении покушения на убийство Ербола Хамитова. В связи с тем, что один их подсудимых является несовершеннолетним, судебное разбирательство по данному уголовному делу будет проходить в закрытом судебном разбирательстве», — сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь Северо-Казахстанского областного суда Динара Туленгутова.

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