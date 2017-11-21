Пара из Омска два дня блуждала по заснеженной степи
У них в дороге сломалась машина.
У них в дороге сломалась машина.
Бедой едва не обернулась поездка супругов из Омска в Казахстан к родственникам. На обратном пути,
Как сообщили в казахстанской полиции, отец омички в течение суток пытался сам найти семью, потом обратился за помощью к силовикам. Как сообщает
Оказалось, что в пути у сибиряков сломалась машина. Почти двое суток семья провела в автомобиле, пытаясь его починить. Помогли отремонтировать технику им полицейские, после этого супруги смогли продолжить путь.