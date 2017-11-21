Пара из Омска два дня блуждала по заснеженной степи

Бедой едва не обернулась поездка супругов из Омска в Казахстан к родственникам. На обратном пути, из-за начавшейся метели они заблудились, а машина сломалась. Случилось это в степях Северо-Казахстанской области. Иномарка Nissan выехала из Степногорска, где пара гостила у родственников, выехала домой (там омичей ждали дочки 4 и 11 лет. — Прим. Авт.), но так и не приехали.

Как сообщили в казахстанской полиции, отец омички в течение суток пытался сам найти семью, потом обратился за помощью к силовикам. Как сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, мобильные группы отправились по полевым проселочным дорогам и населенным пунктам, и в воскресенье, 19 ноября, омичей нашли рядом с заброшенным селом.