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13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Пара из Омска два дня блуждала по заснеженной степи

У них в дороге сломалась машина.

Бедой едва не обернулась поездка супругов из Омска в Казахстан к родственникам. На обратном пути, из-за начавшейся метели они заблудились, а машина сломалась. Случилось это в степях Северо-Казахстанской области. Иномарка Nissan выехала из Степногорска, где пара гостила у родственников, выехала домой (там омичей ждали дочки 4 и 11 лет. — Прим. Авт.), но так и не приехали.

Как сообщили в казахстанской полиции, отец омички в течение суток пытался сам найти семью, потом обратился за помощью к силовикам. Как сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, мобильные группы отправились по полевым проселочным дорогам и населенным пунктам, и в воскресенье, 19 ноября, омичей нашли рядом с заброшенным селом.

Оказалось, что в пути у сибиряков сломалась машина. Почти двое суток семья провела в автомобиле, пытаясь его починить. Помогли отремонтировать технику им полицейские, после этого супруги смогли продолжить путь.

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