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14:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Воронежской области лишился 40 000 рублей, забыв их в банкомате

Деньги забрал прохожий, который теперь может сесть на 5 лет.

Видеокамера помогла найти похитителя крупной суммы денег из банкомата. Вора задержали через 2,5 недели после кражи. Инцидент произошел в Ольховатском районе 4 ноября в 9 утра.

32-летний мужчина собирался снять 40 тысяч рублей с карты в банкомате одного из магазинов поселка Заболотовка. Во время банковской операции он отвлекся на телефонный звонок, отошел в сторону и забыл забрать выданные банкоматом купюры. Через 15 минут вспомнил, вернулся назад, но денежки уже тю-тю.

Почему-то потерпевший не стал обращаться в полицию, понадеявшись на собственные силы в поисках похищенных средств. Однако найти деньги ему не удалось, и через 9 дней он все-таки попросил помощи у правоохранителей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи банкоматов, установили личность подозреваемого и через неделю задержали его. Он признался, что забрал обнаруженные в банкомате деньги и 4000 уже успел потратить. Оставшиеся средства вернули владельцу.

А вору придется ответить за кражу.

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