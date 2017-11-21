Житель Воронежской области лишился 40 000 рублей, забыв их в банкомате
Деньги забрал прохожий, который теперь может сесть на 5 лет.
Деньги забрал прохожий, который теперь может сесть на 5 лет.
Видеокамера помогла найти похитителя крупной суммы денег из банкомата. Вора задержали через 2,5 недели после кражи. Инцидент произошел в Ольховатском районе 4 ноября в 9 утра.
32-летний мужчина собирался снять 40 тысяч рублей с карты в банкомате одного из магазинов поселка Заболотовка. Во время банковской операции он отвлекся на телефонный звонок, отошел в сторону и забыл забрать выданные банкоматом купюры. Через 15 минут вспомнил, вернулся назад, но денежки уже
Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи банкоматов, установили личность подозреваемого и через неделю задержали его. Он признался, что забрал обнаруженные в банкомате деньги и 4000 уже успел потратить. Оставшиеся средства вернули владельцу.
А вору придется ответить за кражу.