Рецидивист пытался зарезать родную сестру в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство родной сестры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Вечером 18 ноября 2017 года подозреваемый пришел в квартиру дома на улице Даля, где проживают его 70-летняя мать и две сестры. Держа в руке нож, он начал угрожать убийством матери, а затем нанес ножевое ранение в грудь 33-летней сестры, одновременно требуя от другой сестры дать ему денег. Испуганная женщина отдала ему небольшую сумму, и злоумышленник скрылся с места происшествия.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу — благодаря своевременно оказанной помощи медиков, ей удалось сохранить жизнь.